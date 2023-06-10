كيف أصبحت مصر من أكبر الدول الأفريقية إنتاجا للطاقة الشمسية؟ (فيديو)

جهود مكثفة بذَّلتها مصر للنهوض بقطاع الكهرباء، وحل الأزمات التي عانت منها في عام 2014 والتي تفاقمت إلى درجة كبيرة، إلى أن أصبحت مصر حالياً من أكبر الدول الأفريقية إنتاجاً للطاقة الشمسية، وفق تقرير رسمي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

محطات قائمة بقوة 1763 ميجاوات

وكشف التقرير عن محطات قائمة بقوة 1763 ميجاوات، أنشأتها الدولة، منها المحطة الشمسية الحرارية بالكريمات، وقدرة المشروع 140 ميجاوات منها 20 ميجاوات مكون شمسي، وبدأ التشغيل التجاري في يوليو 2011، ومجمع بنبان الشمسي بقدرة 1465 ميجاوات، وحجم الاستثمارات 2.2 مليار دولار، ووفر 10 آلاف فرصة عمل، وبدأ التشغيل التجاري في أبريل 2018.

أيضاً محطة كوم أمبو بقدرة 26 ميجاوات، وبدأ التشغيل التجاري في فبراير 2020، ومحطة خلايا فوتوفولطية متصلة بالشبكة بقدرة 100 ميجاوات، ومحطات خلايا فوتولولطية منفصلة عن الشبكة بقدرة 32 ميجاوات.

محطات أكثر من 1170 ميجاوات

كما تعمل الدولة حالياً على محطات أكثر من 1170 ميجاوات والتي تنقسم إلى شقين الأول هو مشروعات حكومية JICA بقدرة 120 ميجاوات، وتشمل محطة خلايا فوتوفولطية بالغردقة بقدرة 20 ميجاوات، ومحطة خلايا فوتوفولطية بالزعفرانة بقدرة 50 ميجاوات، ومحطة خلايا فوتوفولطية بكوم أمبو بقدرة 20 ميجاوات.

الشق الثاني هو مشروعات القطاع الخاص ويشمل محطة خلايا فوتوفولطية في كوم أمبو بقدرة 200 ميجاوات، ومحطة بغرب النيل بقدرة 200 ميجاوات، ومحطة شمسية حرارية بغرب النيل بقدرة 100 ميجاوات.

ونوه تقرير مركز المعلومات، بتقدم مصر 10 مراكز في مؤشر جاذبية الدول في قطاع الطاقة المتجددة، موضحاً أن ترتيب مصر في مؤشر جاذبية الدول في قطاع الطاقة المتجددة ضمن 40 دولة في المؤشر كان في مارس 2015 في المركز رقم 39 وفي 2022 شهر نوفمبر وصلت إلى 29.

جاء تقدم ترتيب مصر نتيجة لجهود شتى، منها 2% ارتفاع كمية الطاقة الكهربائية المولدة في مصر من مصادر الطاقة المتجددة من 10.2 جيجا وات / ساعة عام 2020-2021 إلى 10.4 جيجا وات / ساعة عام 2021 – 2022، واحتلالها الترتيب رقم 20 ضمن 63 دولة في مؤشر أداء تغير المناخ بمعدل أداء قدره 59.37 نقطة متقدمة.

أيضاً تدوير 4.4 ملايين طن كمية المخلفات البلدية القمامة على مستوى محافظات الجمهورية، وجاءت محافظتا القاهرة والدقهلية على رأس تلك المحافظات بنسبتي تدوير 28.8% و11.5% على التوالي خلال عام 2021.