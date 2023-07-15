مونولوج «من فات قديمه تاه» ينتزع إعجاب الجمهور على «المكشوف» بالأوبرا

تجمَّلت الأمسية الأولى من المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء على المسرح المكشوف الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، بمونولوج «من فات قديمه تاه» لفريق استوديو العاصمة رؤية مسرحية وتدريب الدكتور محمد عبد القادر، توزيع أوركسترالي وقيادة وجدي الفوى ومن إخراج الدكتور هاني عبد الناصر وأداء نخبة من طلاب وخريجي كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان المتخصصين في المسرح الغنائي.

الحفل من تنظيم دار الأوبرا

وخلاله وبأداء كوميدي ومشاهد تمثيلية متتالية انتزعت إعجاب الجمهور، قدم الفريق معالجات لمجموعة من القضايا الاجتماعية التي شهدها المجتمع المصري منذ عقود، تجسدت في عدد من الاستكتشات والثنائيات الغنائية الساخرة التي خلَّدتها ذاكرة الفن ورسمها نجومها الأصليين باللونين الأبيض والأسود.

الحفل تضمن تقديم أغنيات قديمة

فاكتسبت عراقة الماضى وتنسم الحفل برائحة الذكريات كان منها عيب اعمل معروف - أما انت جريء - ادي العيش لخبازه لـ ثريا حلمي، نبوية - ما تستعجبش - عيني علينا يا أهل الفن - شوشو ولولو - عريس الغفلة - مراتى نساية - العقلاء - الدنيا ليه متعبة - قول لى يا صاحب السعادة لـ إسماعيل ياسين، الراجل دا هيجنني لـ صباح وفؤاد المهندس، قلبى يا غاوى لـ شويكار وفؤاد المهندس، عاوز أروح لـ سعاد مكاوي وإسماعيل ياسين، نبوية لـ محمود شكوكو، الحب بهدلة لـ شكوكو وإسماعيل ياسين، إحنا الثلاثة لـ شادية وشكوكو وإسماعيل ياسين، يحيا الفول لـ نعيمة عاكف، يا سلام على حبي وحبك لـ شادية وفريد الأطرش وغيرها.