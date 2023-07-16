دوت صافرات الإنذار للتحذير من غارات جوية في مناطق «سومي-بولتافا-كيروفوهراد-خاركيف-دنيبروبتروفسك» في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «ريا نوفوستي» الروسية، فجر اليوم الأحد.

من جانبه، وجه الجيش الروسي، ضربة قوية للقوات الأوكرانية، على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في مقاطعة خيرسون جنوب اوكرانيا، وأوضح موقع «فايينايا خرونيكا»، إن الضربة وقعت في «بيريسلاف»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان الناشط الحقوقي الأمريكي، أجامو بركة، أشار في وقت سابق، إلى أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، دمر بلاده لأنه اتبع الغرب ولم يسمع نصيحة نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، لتطبيق «اتفاقيات مينسك»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبها، نشرت مجلة «ذا ويك»، صورة كاريكاتورية تحت عنوان «ضربة لأوكرانيا: ممنوع الدخول لنادي الناتو»، للرئيس الأمريكي جو بايدن وهو يمنع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من دخول نادي حلف شمال الأطلسي «الناتو».

ماسك: أمريكا تهين نفسها دون تغيير في مجرى الأحداث

وفي سياق متصل، قال مؤسس «سبيس إكس»، مالك «تويتر»، إيلون ماسك، إن ذخيرة الولايات المتحدة العادية لإرسالها إلى أوكرانيا نفدت،مضيفا في تغريدة إن بلاده ترسل لـ«كييف» الآن قنابل عنقودية في حالة من اليأس.

وأوضح ماسك، أن «واشنطن» تهين نفسها دون تغيير في مجرى الأحداث، مشيرا إلى امتلاك روسيا على الأقل 4 أضعاف كمية المدفعية التي تمتلكها أوكرانيا و10 أضعاف الذخيرة.