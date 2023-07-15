مراسلة «إكسترا نيوز»: استعدادات خاصة لكورنيش العلمين الجديدة تليق بالمهرجان

قالت مراسلة قناة «إكسترا نيوز»، ميرنا عادل، إنَّ منطقة كورنيش العلمين الجديدة تشهد إقبالا قويا من الزائرين لمهرجان العلمين الجديدة وسط استعدادات خاصة لاستقبال الوافدين لحضور فعاليات المهرجان الذي يعد الحدث الترفيهي الأكبر بالشرق الأوسط.

ميرنا عادل: كورنيش العلمين الجديدة على طول 2 كيلو متر

وأضافت «عادل» خلال تغطية خاصة لشاشة «إكسترا نيوز» من منطقة كورنيش العلمين الجديدة، أنَّ امتداد الكورنيش على طول 2 كيلو متر بموقعه المتميز والفريد في وسط المدينة تجعله قبلة للوافدين إلى المهرجان، بجانب التجهيزات بكل الوسائل الترفيهية ما يجعله منطقة عامرة بالخدمات الترفيهية المميزة والرائعة مثل «مسار الدراجات» ناهيك عن جمال الطبيعة والمناظر الساحرة لشاطئ البحر المتوسط الرائع.

الكورنيش أبرز أماكن الترفيه لزوار مهرجان العلمين الجديدة

وتابعت مراسلة «إكسترا نيوز»، «مع انكسار أشعة الشمس.. يظهر كورنيش العلمين الجديدة كأبرز الأماكن التي يرتادها زوار مدينة العلمين والمهرجان.. بعد خروجهم من الشواطئ وبدء تنزهاتهم الليلية لارتياد أماكن الترفيه ولذلك هناك إقبال كبير وسط انتشار المقاعد للجلوس للاستمتاع برؤية المناظر الطبيعية خاصة غروب الشمس».