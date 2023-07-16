نائب رئيس جهاز العلمين الجديدة: المدينة مفتوحة لجميع المصريين.. والممشى مجاني

قال المهندس محمد خليل، نائب رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، إنّ العلمين مدينة مفتوحة لجميع المصريين، ومكان مناسب لقضاء أوقات أسرية ممتعة.

خليل: المدينة تضم مجموعة من البحيرات

وأوضح خليل، خلال لقائه ببرنامج «من مصر» المُذاع على شاشة «CBC» من تقديم المذيع «عمرو خليل»، أنّ المدينة تضم مجموعة من البحيرات المرتبطة بالبحر، كما أن الممشى الخاص بالكورنيش بالمجان دون رسم دخول، منوهًا بأنّ العلمين تشتهر بنشاط التجديف على مستوى العالم.

العلمين تمتاز بكونها صديقة للبيئة ومستدامة

وأضاف نائب رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أنّ مدينة العلمين من إحدى مدن الجيل الرابع التي أنشئت بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتعتبر من أهم المدن، كما تمتاز بكونها صديقة للبيئة ومستدامة، في حين سيكون مهرجان العلمين ممتعًا على المستوى الشخصي.

وأكد نائب رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة بأنّ المهرجان سيكون ناجحًا للغاية على المستوى القومي، كما سيضع مدينة العلمين بالمكانة التي تستحقها على خريطة السياحة العالمية.