أرقام شكاوى مديريات الشهر العقاري.. «لو واجهتك مشكلة»

في إطار حرص وزارة العدل على سرعة وسهولة التواصل المباشر مع المواطنين وتلقي الشكاوى كافة، خاصة المتعلق بالخدمات التي تقدمها مديريات الشهر العقاري يوميًا في جميع أنحاء محافظات ومدن الجمهورية.

وحددت وزارة العدل، عددًا من الخطوط الهاتفية للتواصل مباشرة بين المواطنين ووحدة تلقي الشكاوى، للرد الفوري على أي شكاوي من المواطنين داخل مديريات الشهر العقاري والتعامل الفوري معها، وذلك تسهيلًا على المواطنين كل الإجراءات المرتبطة بعمليات تسجيل الوحدات السكانية والعقارات والأراضي والمنشآت التجارية والصناعية، وإنهاء والطوابير والتكدسات داخل مكاتب الشهر العقاري.

أرقام وحدة تلقي شكاوى المواطنين في الشهر العقاري

- رقم شكاوى محافظة القاهرة الكبرى: 01555887711

- رقم شكاوى محافظة الإسكندرية: 01555887722

- رقم الشكاوى من باقي محافظات الجمهورية: 01555887733

سرعة تيسير الإجراءات

وفي السياق نفسه، سبق وأكد المستشار عمر مروان وزير العدل، في العديد من التصريحات التلفزيونية، ضرورة حسن استقبال المواطنين، وإنهاء طلباتهم ومصالحهم في مكاتب الشهر العقاري كافة، بالإضافة إلى سرعة تيسير الإجراءات الخاصة بتسجيل العقارات والأراضي بجميع اشكالها.

وفي سبيل تحقيق ذلك، خصصت وزارة العدل، فرقًا للتفتيش المستمر على مكاتب الشهر العقاري، لمتابعة أداء العاملين بها والاستماع إلى شكاوى المواطنين وتذليل أي عقبات أمامهم.