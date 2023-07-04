رسوم توثيق الوحدات السكنية والتجارية في الشهر العقاري.. والأوراق المطلوبة

يرغب الكثيرون في معرفة رسوم تسجيل الوحدات السكنية والتجارية في الشهر العقاري، للحفاظ على حقوقهم، وذلك وفق البنود الخاصة بالقانون الجديد.

أكد جمال ياقوت، رئيس الشهر العقاري، أنه وفقا للقانون الجديد للشهر العقاري، لا تزيد رسوم تسجيل الوحدات السكانية عن مبلغ 4000 جنيه بحد أقصى، موزعة كالتالي:

- 3900 جنيه رسوم تسجيل الشقق والعقارات في الشهر العقاري.

- 100 جنيه قيمة شراء نموذج التسجيل.

الأوراق المطلوبة لتوثيق عقود الملكية بالشهر العقاري

تستعرض «الوطن» من خلال التقرير التالي، كل المستندات المطلوبة لتوثيق عقود الملكية والإيجار في مصلحة الشهر العقاري، وهي:

- عقد التمليك النهائي للعقار«الأصل».

- نسخ العقود الابتدائية والعرفية للأملاك، التى مر عليها 5 سنوات، وإثباتها من خلال فواتير المرافق «غاز، كهرباء، مياه».

- بالنسبة لعقود ملكية حيازة العقار، تقديم ما يثبت ان حيازته مر عليها أكثر من 15 من خلال دفع فواتير المرافق .

- خريطة رقمية للعقار من هيئة المساحة.

الأوراق المطلوبة لتوثيق عقود الإيجار بالشهر العقاري

- صورة من عقد الإيجار بين المالك والمُستأجر.

- أصل بطاقة الرقم القومي للطرفين.

- حضورالطرفين المالك والمستأجر للشهر العقاري.