المشدد 10 سنوات لـ عامل بتهمة الاتجار في الحشيش بالجيزة

عاقبت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة في زينهم، عاملا لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة «الحشيش» بدائرة قسم شرطة إمبابة، بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وإلزامه المصاريف الجنائية.

حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار

وجاء في أمر إحالة القضية، أنّ المتهم «خالد. ر» في غضون عام 2022 بدائرة قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة، حاز وأحرز المواد المخدرة بقصد ترويجها في دائرة القسم والاتجار بها في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة، أنّ المتهم حاز وأحرز سلاح ناري «فرد خرطوش» دون مسوغ قانوني من الجهات المختصة وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا على النحو المبين بالتحقيقات.

بداية الواقعة.. بلاغ

بدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة إمبابة إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد بأنّ المتهم اتخذ من دائرة القسم وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة «الحشيش»، وسلاح ناري للدفاع عن تجارته غير المشروعة، وتحرر المحضر اللازم وجري اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وأمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم على المتهم بالمشدد 10 سنوات.