«السكة الحديد»: تطوير نظم الإشارة بتكلفة 18.5 مليار جنيه

وضعت وزارة النقل، خطة مُحكمة لتطوير نظم الإشارات بمختلف خطوط السكة الحديد، بهدف تحويل خطوط الشبكة من النظام الميكانيكي إلى النظام الإلكتروني، موضحة أن التطوير له العديد من المزايا أولها زيادة معدلات السلامة والأمان، وعدم الاعتماد على العنصر البشري في تسيير حركة القطارات.

تسيير حركة القطارات

ووفقا لتقرير هيئة السكك الحديدية، لوزارة النقل، تم وجاري تطوير نظم الإشارات على 5 خطوط رئيسية، بهدف زيادة عدد القطارات والرحلات بالخطوط، وتقليل زمن الرحلة، وعدم الاعتماد على العنصر البشري في تسيير حركة القطارات، مؤكدة أن إجمالي أطوال الخطوط الجاري العمل فيها 971 كم، وتكلفة تحديث الخطوط 18.5 مليار جنيه

خطوط نظم الإشارات التي يتم تطويرها

* خط القاهرة – الإسكندرية بطول 208 كم

* خط بني سويف – أسيوط بطول 250 كم

* خط أسيوط – نجع حمادي بطول 181 كم

* خط بنها – بورسعيد بطول 214 كم

* خط نجع حمادي – الأقصر بطول 118 كم

تطوير البنية الأساسية للسكك الحديدية

وأشارت هيئة السكك الحديدية، إلى أن تطوير البنية الأساسية للسكك الحديدية يهدف إلى تأمين مسير القطارات وزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط الشبكة، فضلاً عن الحد من الحوادث بالإضافة إلي تحسين مستوي الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

وفي سياق متصل، قال الدكتور عبدالله أبوحضرة، أستاذ الطرق والنقل بجامعة بني سويف لـ«الوطن»، إن مشروع تطوير نظم الإشارات من المقرر أن يسهم في القضاء على أي تأخيرات في خطوط السكة الحديد، موضحاً أن المشروع يأتي ضمن خطة وزارة النقل لتطوير مرفق السكة الحديد بالكامل.