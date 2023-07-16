«السياحة»: 100% زيادة في أعداد الروس الوافدين لمصر خلال 6 أشهر

قال عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنشيط السياحة، إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار، إن عدد السياح الروس الذين زاروا مصر في النصف الأول من العام الجاري بلغ ضعف عدد من زارها خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح «القاضي»، في تصريحات لـ«الوطن» أنه خلال الأشهر الست الأولى من عام 2022 كانت أعداد الروس الوافدين للمقصد السياحي المصري قليلة جدا، بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التى اندلعت خلال شهر فبراير العام الماضي.

زيادة أعداد السياح الروس بنسبة 100%

ورغم أن الزيادة فى أعداد السياح الروس خلال الـ6 أشهر من عام 2023 بلغت نحو 100% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إلا أن الهيئة تستهدف تحقيق زيادة كبيرة في الحركة السياحية الوافدة لمصر من روسيا خلال النصف الثاني من العام الجاري، لاسيما خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، بحسب «القاضي».

90 ألف سائح صينى زاروا مصر خلال 2023

وأشار الرئيس التنفيذى للهيئة العامة لتنشيط السياحة، إلى أن هذه النسب لا زالت بعيدة عما تستهدفه السياحة المصرية.

وذكر، أن نسبة الزيادة فى الحركة السياحية الوافدة من الصين لمصر خلال الأشهر الست الأولى من عام 2023 على سبيل المثال كانت تبلغ نحو 300%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، إلا أنها من حيث عدد السياح تبدو أقل من المستهدف، حيث زار مصر خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 90 ألف سائح صيني فقط .