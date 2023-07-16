697 جمعية أهلية و31 مركزا تدريبيا لخدمة المرأة في القاهرة

كشف تقرير محافظة القاهرة عن نسب الجمعيات الأهلية التي تخدم المرأة على مستوى مناطق محافظة القاهرة، حيث توجد بالقاهرة 7583 جمعية منها 697 جمعية أهلية تخدم المرأة و50 ناديا نسائيا، و31 مركز لتدريب الفتيات، و148 مشغل فتيات.

كما تمتاز المدن الجديدة أنّ بها أكبر نسبة من الجمعيات الأهلية التي تخدم المرأة وبلغت نسبتها 32%، يليها المنطقة الشمالية بالقاهرة 31%، على مستوى إجمالي الجمعيات بمحافظة القاهرة، بينما أقل نسبة للجمعيات الأهلية التي تخدم المرأة بالمنطقة الغربية بلغت 3% يليها المنطقة الشرقية بنسبة 5%.

جمعيات تخدم المرأة

وفيما يتعلق بالجمعيات الأهلية التي تخدم المرأة على مستوى إجمالي مناطق محافظة القاهرة أوضح تقرير محافظة القاهرة أن المنطقة الشمالية بها أكبر نسبة من الجمعيات الأهلية التى تخدم المرأة وبلغت نسبتها 38%، يليها المنطقة الجنوبية 29% على مستوى إجمالى الجمعيات بمناطق محافظة القاهرة، بينما أقل نسبة للجمعيات الأهلية التى تخدم المرأة فى المنطقة الغربية 8%.

تدريب الفتيات

وأشارت محافظة القاهرة إلى أن عدد الأندية النسائية بلغ 50 ناد، و31 مركز تدريب للفتيات، و148 مشغل للفتيات، حيث تعتبر المنطقة الجنوبية بها أكبر نسبة من مشاغل السيدات حيث بلغت نسبتها 43%، بينما المنطقة الشرقية من أقل المناطق التى بها مشاغل للسيدات حيث بلغت 17% على مستوى محافظة القاهرة، أما مراكز تدريب الفتيات بالقاهرة تضمنت المنطقة الغربية بها أكبر نسبة من مراكز التدريب 42%، بينما المنطقة الجنوبية تعد أقل المناطق 16% فقط.

وفيما يتعلق بالنوادي النسائية، أوضح التقرير أن المنطقة الشرقية بها أكبر نسبة من النادي النسائي حيث بلغت نسبتها 32%، بينما تعد المنطقة الغربية من أقل المناطق التي بها نادي نسائي ونسبتها 16% على مستوى القاهرة.