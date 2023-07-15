إجراءات محافظة القاهرة لتمكين المرأة: تعيين 19 سيدة في مناصب قيادية

أكدت محافظة القاهرة، على دعم وتمكين المرأة داخل المحافظة، واتخاذ حزمة من الإجراءات لتعزيز مبادئ تمكين المرأة وتحسين وضعها الاقتصادي، من أجل تحقيق نمو شامل ومستدام وزيادة الوعي والدعم للتصدي للتمييز القائم على النوع الاجتماعي، الذى يعوق المرأة، ويكرس عدم المساواة بين الجنسين، وتأمين مستويات أعلى من الدخل وزيادة الأمن لجميع النساء والحماية من العنف المجتمعي، وتجريم العنف ضد المرأة وملاحقة مرتكبيه.

وأضافت المحافظة، في تقرير لها، أن التمكين النفسي يشعر المرأة بالاندماج والاستحقاق، لافتة إلى وضع مؤشرات تنموية تعكس مدى تقدم وضع المرأة، وبناء قدرات العاملين والعاملات بالإدارة المحلية لتحسين الأداء بالتنسيق مع الجهات المعنية بتكافؤ الفرص وتمكين المرأة، والاهتمام بذوي الهمم ودمجهم داخل المجتمع.

مناصب قيادية

وأشار التقرير، إلى زيادة تولي السيدات للمناصب القيادية على مستوى الأحياء والديوان العام للمحافظة كمديري عموم ورؤساء أحياء ونواب للمناطق الأربعة، حيث تم تعيين 19 سيدة قائدة، بنسبة 80% تقريبا من القيادات، وتم تعيين امرأة في منصب نائب محافظ من بين أربع نواب، علاوة على تأهيل الكوادر النسائية حيث تم تدريب 110 سيدة لتحقيق تكافؤ الفرص وتمكين المرأة.

دعم المرأة

كما قامت المحافظة برفع الوعي ودعم حماية المرأة من خلال الندوات والمؤتمرات، مع حصر ودراسة المشكلات التي تتعرض لها المرأة بالمحافظة ومنع التمييز ضدها، ومتابعة الشكاوى التي يتم تحويلها عن طريق مكتب شكاوى المرأة من خلال الإدارة العامة لتكافؤ الفرص، وإعداد الدراسات والبحوث التي تعكس واقع المرأة المصرية وتحديد احتياجاتها، ودعم المشروعات الصغيرة للمرأة، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتلتزم الدولة بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا.

كما قامت المحافظة بإجراء استطلاع رأي عن تطوير عمل وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة القاهرة ومعرفة مدى رضا العاملين عن القيام بدورها المنوط به للإلمام بكل احتياجات ومطالب المرأة.