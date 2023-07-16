«سي آي كابيتال»: إصدار سندات توريق بـ15 مليار جنيه لصالح هيئة المجتمعات

أعلنت شركة «سي آي كابيتال» (CICH.CA)، اليوم، إتمام صفقة إصدار سندات توريق لصالح شركة التعمير للتوريق، محيل ومنشئ محفظة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بقيمة إجمالية 15 مليار جنيه، وهو أحد أكبر إصدارات سندات التوريق في تاريخ السوق المصرية.

الإصدار على 4 شرائح

ويأتي الإصدار على 4 شرائح، الأولى بقيمة 1.71 مليار جنيه بفترة استحقاق 12 شهرًا، والثانية بقيمة 6.06 مليار جنيه بفترة استحقاق 36 شهرًا، والثالثة بقيمة 5.82 مليار جنيه بفترة استحقاق 60 شهرًا، والرابعة بقيمة 1.41 مليار جنيه بفترة استحقاق 74 شهرًا.

تصنيفات ائتمانية مميزة من شركة «ميريس»

وحصلت كل الشرائح على تصنيفات ائتمانية مميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشريحة لأولى على تصنيف Prime 1، وAA للثانية، وAA- للثالثة وA- للرابعة.

تسارع وتيرة الإصدارات

وعبر عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار «sell-side» بشركة «سي آي كابيتال» عن سعادته بإتمام أحد أكبر صفقات إصدار الدين في تاريخ السوق المصري كما أشاد بتسارع وتيرة الإصدارات التي تعمل عليها الشركة وتوالي الصفقات البارزة التي ينفذها فريق العمل.

وأضاف «هلال»، أنَّه منذ بداية العام قامت شركة «سي آي كابيتال» بإتمام 7 صفقات متنوعة بين إصدارات الدين وصفقات رأس المال والدمج والاستحواذ، بقيمة إجمالية تقارب 27 مليار جنيه مصري.

واختتم أنَّ الشركة من خلال خدمات إصدار الدين، والوساطة في السندات بالإضافة لصناديق استثمار السيولة والدخل الثابت تخلق فرص استثمارية لكل أنواع المستثمرين سواء البنوك أو المؤسسات المالية ومديري المحافظ أو المستثمرين الأفراد.

السوق المصرية شهد تطورًا ملحوظًا في مجال أسواق الدين

ومن جهته، أشار محمد عباس رئيس قسم أسواق الدين في شركة «سي آي كابيتال»، إلى أنَّ السوق المصرية شهد تطورًا ملحوظًا في مجال أسواق الدين، سواء عبر زيادة الإصدارات أو دخول شركات وهيئات كبرى كمصدرين للسندات والصكوك، مما ساهم في تحويل إصدارات الدين إلى بديل مثالي للتمويلات التقليدية التي قد تلجأ لها العديد من الكيانات سواء الخاصة أو الحكومية، مضيفًا أنَّ الإصدارات أصبحت أحد الحلول لتوفير السيولة اللازمة لتلك الجهات لتنفيذ التوسعات السوقية وزيادة الاستثمارات وتنفيذ خطط النمو.

يُذكر أنَّ شركة «سي آي كابيتال» قامت بدور المستشار المالي ومروج الاكتتاب ومدير الإصدار.