فعاليات رياضية وفنية على شواطئ العلمين الجديدة في أكبر تجمع للصيف

قال محمود السعيد، مراسل قناة «إكسترا نيوز»، إنّ مهرجان العلمين الجديدة سيشهد العديد من الرياضات الجديدة والمتنوعة مثل مسابقات وعروض طائرات الـ RC واليخوت وغيرهما، مشيدا بدور القائمين على المهرجان وتنظيمه حتى يظهر المهرجان بالصورة غير المسبوقة من قبل.

تسليم جوائز المسابقات بمهرجان العلمين

وأضاف السعيد، خلال تغطية خاصة من مدينة العلمين الجديدة لبرنامج «هذا الصباح» تقديم باسم طبانة وسارة سراج عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن هناك الكثير من الشركات والراعيين الذين يشاركون في تسليم جوائز المسابقات التي تجرى في مهرجان العلمين الجديدة.

وتابع بأنه خلال مسابقات ومبارايات الجيل الذهبي الذي شارك بها حازم إمام وأحمد حسن وحسام غالي وغيرهم جرى تسليم جوائز للجمهور و«تي شيرتات» للاعبين، مضيفا: «اللاعبية مضت على التيشرتات ومن ثم قامت بتوزيعها على الجماهير مثلما يحدث بالاستاد».

مدينة العلمين تنقسم لجزئين

وأكمل: «مدينة العلمين تضم منطقتي ساحلية وأخرى حضارية، وينقسم الجزء الساحلي إلى منطقتي إحداهما ساحلية والأخرى أثرية»، مشيرًا إلى أن المنطقة الحضارية تضم المساكن الجديدة إلى جانب معظم العاملين بالمشروعات القومية الجديدة التي تُقام بالعلمين، وقضت على نسب بطالة كثيرة خاصة للعاملين الذي كان يطلق عليهم «عمال موسيمية».