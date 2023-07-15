اعرف مباريات اليوم بمهرجان العلمين الجديد.. انطلاق تحدي الجيل الذهبي

قال مراسل برنامج «السفيرة عزيزة»، إن مهرجان العلمين الجديدة، الذي انطلق أول أمس تحت شعار «العالم علمين»، شهد إطلاق مباراة الكيك بول للسيدات، في أولى فعالياته الرياضية، وشارك في المباراة العديد من نجمات العالم في تلك الرياضة، متطرقا إلى مباريات اليوم المقامة على هامش المهرجان العالمي.

وأضاف أن الفعاليات التي سيُجرى إطلاقها اليوم، هي استكمال مباريات الكيك بول، ثم تحدي الجيل الذهبي، الذي سيظهر فيه عدد من اللاعبين القدامى، مثل الكابتن عماد متعب وحسام غالي وجدو وعصام الحضري وأحمد حسن وغيرهم من نجوم كرة القدم السابقين.

برنامج السفيرة عزيزة

جدير بالذكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 3 عصرًا، حيث تتبادل على تقديمه 6 مذيعات؛ وهن: الأستاذة القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج القضايا والأخبار المجتمعية المهمة للأسرة المصرية بكل عناصرها، بخلاف الحرص على متابعة أخبار الموضة والأزياء، وكذا رصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.