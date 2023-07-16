«سوهاج» تشارك في المؤتمر الأول لاستعراض جهود الجامعات لتطوير الريف المصري

شارك الدكتور خالد عمران، نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في فعاليات المؤتمر النوعي الأول لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بعنوان جهود الجامعات المصرية في المشروع القومي لتطوير الريف المصري مبادرة «حياة كريمة»، والذي نظمته جامعة المنصورة على هامش استضافتها لاجتماع المجلس الأعلى لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بمشاركة 27 جامعة مصرية حكومية، وبحضور الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، ونخبة من رؤساء الجامعات ونوابهم.

مناقشة مبادرة حياة كريمة

وأثنى الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس الجامعة، على فعاليات المؤتمر وما تم مناقشته من جهود الجامعات المصرية لدعم مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مؤكداً على أن تلك المبادرة تستهدف تحسين حياة المواطن المصري في القرى والمراكز الأكثر احتياجاَ، مشيراً إلى الدور الذي قامت به الجامعة في سبيل تنفيذ فعاليات المبادرة، وتعزيز التنمية الشاملة في أنحاء المحافظة، مشيراً إلى أن المؤتمر يتيح الفرصة أمام الجامعات لتبادل الخبرات المكتسبة في كل جامعة نتاج مشاركتها في مبادرة حياة كريمة.

تنمية القرى الأكثر احتياجا

وأعرب الدكتور خالد عمران عن سعادته بتمثيل الجامعة والمشاركة في فعاليات المؤتمر، موضحاً أن المؤتمر استعرض جهود الجامعات المصرية في تنمية القرى لتصبح قرى نموذجية تتمتع بكافة أنواع الخدمات، إلى جانب بناء الإنسان والنهوض بمستواه الفكري والتعليمي والصحي، وذلك من خلال عدة آليات منها القوافل الشاملة التي تطلقها الجامعات لتقديم جميع الخدمات.

دعم المشروعات الصغيرة

وأضاف أن المؤتمر تناول عددا من المحاور الهامة، ومنها جهود الجامعات المصرية في المشروع القومي لتطوير الريف المصري، والتنمية العمرانية بقرى مبادرة حياة كريمة، كما ناقش التطور التكنولوجي ودوره في تحسين جودة حياة المواطنين بالقرى المستهدفة، ودعم المشروعات الصغيرة والتمكين الاقتصادي للمواطنين، بالإضافة إلى رعاية الموهوبين والمبتكرين، والتمكين المجتمعي للمرأة وذوي الإعاقة ورعاية الطفولة، وأيضا الاستدامة البيئية لموارد القرى، ودعم المنظومات الصحية والتعليمية.