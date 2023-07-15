قواعد التحويلات بالمراحل التعليمية في سوهاج.. اعرف الشروط والمواعيد

كشف الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، بدء التحويلات بين المدارس في الإدارة الواحدة بالمحافظة حتى نهاية شهر يوليو الجاري.

وحدد وكيل تعليم سوهاج، لـ«الوطن»، الأوراق المطلوبة للتحويل بين الإدارة الواحدة كالتالي:

- استمارات تحويل معتمدة من المدرستين والمرحلة بالإدارة.

- بیان نجاح مميكن من المدرسة المحول منها موضح به ختم المدرسة ومعتمد من المرحلة التعليمية.

الأوراق المطلوبة للتحويل

وأضاف وكيل تعليم سوهاج، أن الأوراق المطلوبة للتحويل بين الإدارات وبعضها البعض كالتالي:

- استمارات تحويل معتمدة من المدرستين والمرحلة وختم الشعار وبیان النجاح من الإدارة التعليمية المحول منها بختم الشعار.

بينما التحويل بين المحافظات يحتاج إلى:

- استمارات تحويل على ورقة كاملة معتمدة من المدرستين والمرحلة وختم الإدارة التعليمية ومديرية التربية والتعليم.

- بیان نجاح مميكن من الإدارة التعليمية ممهور بختم الشعار.

قواعد التحويل للمرحلة الثانوية

- الصفان الأول والثاني الثانوي يقتصر التحويل داخل وخارج الإدارات والمديريات عن طريق مديرية التربية والتعليم فقط.

- الصف الثالث الثانوي يتم تجميع أوراق التحويلات وكافة المستندات الدالة على التحويل بمرحلة التعليم الثانوي وترسل للتعليم الثانوي بوزارة التربية والتعليم مع مندوب في نهاية شهري يوليو وأغسطس لبيان رد التحويل.

التقديم للصف الأول الثانوي

وكشف تعليم سوهاج أنه بالتحويلات يتم التعامل فقط مع ولي الأمر أو صاحب الولاية التعليمية على الطالب بينما الصف الأول الثانوي العام والفني يتم التقديم إليها من خلال منصة التنسيق الثانوي من هنا ثم يتم التحويل.