حبس المتهم بالتعدي على شقيقته وزوجها بسبب «الميراث» في منشأة ناصر

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم بالتعدي على شقيقته وزوجها بإلقاء مادة كيميائية وإحداث إصابتهما بمنطقة منشأة ناصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة فى الواقعة.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل الواقعة، فكانت بدايتها عندما ورد بلاغ إلى رجال الشرطة بمنطقة منشأة ناصر يفيد وقوع مشاجرة ووجود مصابين، وبانتقال رجال الشرطة وبإجراء الفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول: نقاش، وطرف ثان: شقيقته، وزوجها، مصابين بحروق بأماكن متفرقة، وذلك بسبب خلافات بينهم حول الإرث قام على إثرها الطرف الأول بإلقاء مادة كيميائية «ماء نار» على الطرف الثاني نتج عن ذلك إصابتهما المنوه عنها.

واستهدف رجال الشرطة المشكو في حقه وتم ضبطه، كما اعترف بارتكابه للجريمة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العقوبة المتوقعة

أما عن العقوبة القانونية طبقًا لقانون العقوبات، أوضح أيمن محفوظ المحامي خلال حديثه لـ«الوطن» أن «كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نتج عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو كف البصر أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرة عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص، فيحكم عليه بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنين».

وأضاف إنّه إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو باستعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى، تكون العقوبة السجن 5 سنوات.