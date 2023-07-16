لأول مرة.. تطبيق منظومة الكود الرقمي لتنظيم سير «التكاتك» بالمنوفية

أعلنت الإدارة العامة لمرور المنوفية، عن تطبيق منظومة الكود الرقمي الجديد لمركبات التوك توك، من خلال تخصيص لون مميز لكل مركز ومدينة على حدة، لتنظيم خطوط سير المركبات، ولضمان الالتزام بالعمل داخل نطاق المراكز، حيث يتم تطبيق المنظومة الجديدة لأول مرة بالمنوفية، من خلال تسجيل كافة بيانات المركبة وسائقها، بهدف توفير وسيلة آمنة للمواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، فضلاً عن التعرف على سائقي المركبات حال وجود مشكلات أو مخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أية سائق مخالف، حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين والحد من انتشار التكاتك بشوارع المحافظة بصورة عشوائية.

تنظيم حركة سير التكاتك

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بتنظيم حركة سير مركبات «التوك توك» داخل المراكز والمدن لتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الازدحام المروري، حفاظاً على حقوق المواطنين، وللحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي في انحاء المحافظة.

حملات لضبط المخالفين بعد تطبيق المنظومة

وتهيب الإدارة العامة لمرور المنوفية بسائقي مركبات التكاتك بسرعة التوجه لوحدات المرور التابع لها لتركيب الرقم الكودي الخاص به، ولن يسمح للمركبات العمل داخل المراكز والمدن دون الكود الرقمي الجديد المحدد لكل مركز، مع العلم أنه سيتم شن حملات دورية مكثفة بالطرق والشوارع الرئيسية والمحاور المرورية لضبط المخالفين والتأكد من تطبيق المنظومة الجديدة ومتابعة مدى التزام سائقي المركبات بخطوط السير المحددة لهم تحقيقاً للصالح العام.