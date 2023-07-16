«الأرصاد»: نتعرض لمرتفع جوي شديد الحرارة قادم من طبقات الجو العليا

أكدت هيئة الارصاد الجوية، في تقرير صادر عنها منذ قليل، استمرار سيطرة المرتفع الجوي الموجود في طبقات الجوي العليا، إذ يعمل كمظلة ويضغط عمود الهواء ويحبس كل من الرطوبة والشوائب العالقة والأتربة والدخان المتواجده فى الجو فى طبقات قريبه من سطح الأرض.

وأضافت الأرصاد الجوية، أنّ هذا المرتفع يزيد من الأحساس بارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، والشعور بعدم الراحه وأن الجو مرهق وخاصة في عملية التنفس، خاصة أن المرتفع الجوي يصاحبه زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، ما يساعد على رفع درجات الحرارة.

وأشارت الأرصاد، إلى أنّ من المتوقع أن تسجل على القاهرة الكبرى اليوم درجة حرارة عظمى في الظل 38 درجة مئوية، في حين تكون الحرارة المحسوسة 40 درجة مئوية، مع استمرار تجاوز الحرارة على جنوب الصعيد حاجز الـ40 درجة مئوية؛ لتكون درجة الحرارة المحسوسة المتوقعة اليوم 45 درجة مئوية.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت تفاصيل درجات الحرارة في منتصف النهار وفترة الذروة على النحو التالي:

- القاهرة 38 - 26

- العاصمة الإدارية 38 - 25

- أكتوبر 38 - 25

- بنها 37 - 26

- دمنهور 37 - 26

- وادي النطرون 37 - 25

- كفر الشيخ 36 - 25

- المنصورة 36 - 25

- الزقازيق 38 - 27

- شبين الكوم 37 - 26

- طنطا 36 - 25

- دمياط 35 - 25

- بورسعيد 35 - 25

- الإسماعيلية 38 - 25

- السويس 37- 24

- العريش 36 - 25

- رفح 35 - 26

- رأس سدر 38- 27

- نخل 38 - 22

- كاترين 35 - 18

- الطور 35 - 26

- طابا 37 - 25

- شرم الشيخ 40 - 30

- الإسكندرية 33 - 25

- العلمين الجديدة 32 - 24

- مطروح 32 - 22

- السلوم 34 - 21

- سيوة 39 - 20

- رأس غارب 38 - 27

- الغردقة 39 - 29

- سفاجا 39 - 28

- مرسى علم 38 - 29

- شلاتين 38 - 27

- حلايب 35 - 28

- أبو رماد 35 - 28

- رأس حدربة 36 - 27

- الفيوم 40 - 24

- بني سويف 40 - 25

- المنيا 40 - 24

- أسيوط 40 - 25

- سوهاج 42 - 26

- قنا 44 - 27

- الأقصر 44 - 28

- أسوان 43 - 29

- الوادي الجديد 43 - 24

- أبوسمبل 42 - 25