إحالة تشكيل عصابي تخصص في سرقة المصوغات الذهبية لـ«الجنايات» بالمنيا

أمرت النيابة العامة، إحالة تشكيل عصابي تخصص في سرقة المصوغات الذهبية في دائرة قسم شرطة سمالوط بالمنيا، للمحاكمة الجنائية.

سرقة 20 كيلو ذهب

تمكنت الأجهزة الأمنية، من كشف ملابسات ما تبلغ إلى مركز شرطة سمالوط شرق بمديرية أمن المنيا من أحد الأشخاص «تاجر مصوغات ذهبية»، يفيد اكتشافه سرقة 20 كيلوجرام ذهب، من داخل خزينتين حديديتين، وفاترينة عرض بمحل المصوغات الذهبية الخاص بوالده الكائن في دائرة المركز.

القبض على المتهمين

بتشكيل فريق بحث بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا، جرى التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي، مُكون من 9 أشخاص، جميعهم محل إقامتهم في محافظة المنيا، وبتقنين الإجراءات، تم استهدافهم، وأمكن القبض على 7 متهمين.

وبعد القبض على المتهمين ومواجهتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقروا بارتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه، وأضاف أحدهم، أنه نظرًا لعلمه بكون محل المصوغات مُغلق منذ فترة، اتفق مع باقي المتهمين على ارتكاب الواقعة، وتمت بالفعل حسب اتفاقهم، وأنهم باعوا بعض المصوغات الذهبية لمالك محل مصوغات ذهبية «حسن النية» مقيم بدائرة المركز.

كما أرشدوا أيضًا، عن جزء من المصوغات الذهبية المستولى عليها، مبلغ مالي من متحصلات البيع و3 سيارات والأدوات المستخدمين في ارتكاب الواقعة، باستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات واتهامهم بالسرقة.

وتحرر المحضر اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، التي أمرت بإحالتهما للمحاكمة الجنائية.