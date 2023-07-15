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ضبط تشكيل عصابي غسـل 200 مليون جنيه من تجارة المخدرات

كتب:

محمد بركات
06:52 م | السبت 15 يوليو 2023
غسل أموال

غسل أموال

تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عناصر تشكيل عصابي ضم 12 شخصًا لـ4 منهم معلومات جنائية؛ لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة.

وحاول التشكيل غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي الزراعية والعقارات والسيارات، فضلاً عن إيداع جزء منها في البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وتقدر تلك الممتلكات بـ200 مليون جنيه تقريبًا. 

استمرار جهود الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال 

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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