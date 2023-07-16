رابط تقديم مدرسة الضبعة النووية 2023.. تقبل الحاصلين على 260 درجة

قال عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، إن وزارة التربية والتعليم أعلنت عن رابط تقديم مدرسة الضبعة النووية 2023، تزامناً مع الإعلان عن فتح باب التقديم للطلبة الناجحين في الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية، مما يسهل لهم التقديم الإلكتروني من جميع مدن ومحافظات مصر، في هذا التخصص والذى تختم به الدولة والدارسين بها.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن رابط تقديم مدرسة الضبعة النووية 2023 يمكن الدخول عليه من هـنـا، ثم يقوم كل طالب برفع المستندات عليه.

رابط تقديم مدرسة الضبعة النووية 2023

وأشار وكيل تعليم مطروح إلى أن رابط تقديم مدرسة الضبعة النووية 2023 متاح على موقع الوزارة ويجري التقديم بشروط منها أن يكون المتقدم ذكر، وأن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية بواقع مجموع 260 درجة، وأن يكون حاصلا على 90% في مواد الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم.

معلومات عن مدرسة الضبعة النووية

وتتميز المدرسة النووية في الضبعة بنظام دراسة 5 سنوات ووقوع المدرسة في مدينة الضبعة بالقرب من المشروع القومي للطاقة النووية، ويوجد بها فنادق للإقامة للطلاب والمعلمين خلال العام الدراسي، وملاعب رياضية ومعامل وورش للتدريب العملي، ونظام الدراسة بها جانب نظري وآخر عملي، بجانب إتاحة منح خارجية في روسيا بالتعاون مع الجانب الروسي، ويحصل الخريج على دبلوم فني في الطاقة النووية من أقسام الكهرباء والميكانيكا والإلكترونيات.

كما تتاح فرص عمل بالمشروع النووي لتوليد الكهرباء، أو استكمال الدراسة في كلية الهندسة بالجامعات التي تسمح طبقا للتنسيق الذي تنظمه الجهات المعنية.