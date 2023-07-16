فحص 242 رأس ماشية في قافلة لـ«طب بيطري سوهاج» ضمن مبادرة حياة كريمة

أطلقت كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج قافلتها البيطرية لقرية الإحايوة غرب بمركز المنشأة، تضمنت فحص 242 رأس ماشية، وذلك ضمن سلسلة القوافل البيطرية المجانية التي تنظمها الكلية لمراكز وقرى المحافظة الأكثر احتياجًا، وفي إطار مساهمة الجامعة في البرنامج الرئاسي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة» للتخفيف عن المواطن والنهوض بمستواه المعيشي وتنمية الثورة الحيوانية.

تنمية الثروة الحيوانية بسوهاج

وأكد الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس الجامعة، أن هذه القوافل التي تنفذها الجامعة لها دور هام في تحسين وإنماء الثروة الحيوانية والداجنة في نطاقها الإقليمي، إلى جانب زيادة الوعي البيطري بين أهالي القرى، وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية بقرى ومراكز المحافظة الأكثر احتياجا.

وأشار الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن تنظيم هذه القوافل يأتي ضمن آليات الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تقوم الكلية بتوجيه قوافلها المجانية للقرى الأكثر احتياجا مدعمة بأهم التخصصات والمستلزمات الطبية البيطرية، وكذلك الأدوية اللازمة والتي تصرف جميعها مجاناً لخدمة أهالي القرى والحفاظ على الثروة الحيوانية، والتي تعد مصدرا للدخل والغذاء وضمن الحياة الكريمة للمربين.

تخصصات القافلة البيطرية

وأضاف الدكتور أسامة حسن أبو شامة عميد الكلية، أن القافلة تضمنت فرق علاجية في مختلف التخصصات الإكلينيكية الجراحة البيطرية، والولادة وأمراض نقص الخصوبة، والأمراض الباطنة والأمراض المعدية،و أمراض الدواجن، حيث تم خلالها مناظرة الحالات المرضية وعددها 242 حالة في العيادات وصرف العلاج لها، موضحا أن القافلة تضمنت الجانب الوقائي للحيوانات غير المريضة، وذلك من خلال مكافحة الطفيليات الخارجية عن طريق الرش بالمبيدات الحشرية والطفيليات الداخلية بتجريع مضادات الديدان لكل الحالات المترددة.

مشاركة 30 طالبا بالقافلة

كما تم إجراء العمليات الجراحية من قبل الأساتذة المتخصصين وعلاج حالات العقم وتأخر الولادات، وشارك في القافلة 15 من أعضاء هيئة تدريس وهيئة معاونة بالكلية، وعدد 30 طالبا من الفرقة الرابعة والخامسة بالكلية كتدريب عملي لتأهليهم لسوق العمل بعد التخرج.