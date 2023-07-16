في ذكرى ميلاد ثروت أباظة.. «شيء من الخوف» أوقفته الرقابة وسمح بعرضه عبدالناصر

حلت أمس ذكرى ميلاد الصحفي والأديب الكبير ثروت أباظة، صاحب العديد من الأعمال الأدبية التي تسكن ذاكرة المصريين أبرزها رواية شيء من الخوف، التي تحوَّلت لفيلم يُعد من روائع السينما المصرية، وينتمي ثروت أباظة إلى العائلة الأباظية وهي من أعرق عائلات مصر التي تشتهر بكونها أسرة أدبية قدمت للأدب العربي عمالقة من الأدباء على رأسهم والده الأديب دسوقي أباظة وعمه الشاعر عزيز أباظة وعمه الكاتب الكبير فكري أباظة.

الانتماء لعائلة أدبية

ويرى الناقد الفني أحمد سعد الدين، أن ثروت أباظة يُعد من أبرز الكتاب والأدباء الذين تعلق القراء بكتابتهم سواء الصحفية أو الروائية أو الشعرية أو السياسية، وهو أحد أفراد عائلة أدبية كبيرة، عمل العديد من أفرادها بالأدب والشعر.

سعد الدين: فيلم شيء من الخوف من أكثر الأفلام التي تعرضت لمشكلات عند عرضها

وكشف «سعد الدين» في حديثه لـ «الوطن»، أن أشهر رواياته والتي تعرضت إلى انتقادات واسعة بعد تحويله لفيلم سينمائي شيء من الخوف، تختلف كثيرًا عما تم عرضه بالفيلم، حتى إن ثروت أباظة نفسه قد تبرأ منه عندما حدثت هذه الانتقادات الواسعة، ويعد أحد أكثر الأفلام التي تعرضت لمشاكل عند عرضها.

تدخل الرئيس جمال عبدالناصر لعرض الفيلم

تعديلات السيناريو التي قام بها عبد الرحمن الأبنودي خلال كتابته لحوار فيلم شيء من الخوف جعلتها بعيدة عن الرواية، فبعض الإضافات مثل عبارة «زواج عتريس من فؤادة باطل» سبب لإثارة حفيظة عدد من الرقباء، واعتبروا أنها تتضمَّن بعض الإشارات المعارضة للنظام، وكاد الفيلم أن يتوقف عن العرض، لولا تدخل الرئيس جمال عبد الناصر شخصيًا لعرض الفيلم قبيل حرب 1967، وفقًا لما ذكره الناقد الفني.

الأفلام تأخذ روح الرواية فقط

فعلى الرغم من أن تحويل الروايات إلى أفلام يُعد من أكثر الأشياء التي تضمن تخليد صاحبها بعد رحيله، وفقًا لما أكده «سعد الدين» غير أنه عادة ما تختلف الروايات عن الأفلام المقتبسة منها، إذ أن الفيلم يأخد روح الرواية فقط، ليبني عليها سيناريو وحوار وهو ما يجعله بعيدًا عن الرواية الأصلية.

رؤية نجيب محفوظ في تحويل الرويات إلى أفلام

كما أنه السيناريو الخاص بالفيلم يضيف لبعض الشخصيات أو حذف بعضها أو تضخيم لبعض الشخصيات الثانوية، وأكد «سعد الدين» أن الروائي العالمي نجيب محفوظ كان أكثر الأدباء تفهمًا لهذا الأمر، وكان لديه عبارة شهيرة تعبر عن وجهة نظره بالأمر يقول فيها، إنه كتب الرواية، أما ما يتم مشاهدته بالفيلم هو من صنع المؤلف والمخرج.