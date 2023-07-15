الكهرباء: وصلنا لأقصى حمل كهربائي خلال ساعة الذروة هذا العام

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه مع تزايد درجات الحرارة والاحتياجات والاستهلاكات الكهربية، بلغ أقصى حمل كهربي خلال ساعة الذروة: 34000 ميجاوات، وذلك لأول مرة خلال هذا العام، لافتا إلى أن القدرات الكهربائية المتاحة: 45700 ميجاوات، وبلغ احتياطي القدرات الكهربائية: 11300 ميجاوات.

استمرار المردود الإيجابي للاستقرار الكبير في التغذية الكهربائية

وأشارت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في بيان، إلى أنه يستمر المردود الإيجابي للاستقرار الكبير في التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية على إثر التطوير الذي شهده قطاع الكهرباء والدعم الكبير من القيادة السياسية لهذا القطاع الحيوي، لافتا إلى استمرار جميع العاملين والقيادات بقطاع الكهرباء العمل سواء على مستوى الإنتاج أو شبكات النقل والتوزيع، وذلك لتلبية كافة الاحتياجات الكهربائية مع استقرار التغذية الكهربية.

استمرار تلقى أي بلاغات على الخط الساخن 121 على مدار الساعة

وأكدت الوزارة، متابعة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ذلك أولا بأول، مع التوجيهات بسرعة الإصلاح عند حدوث أي عطل طارئ، مع استمرار تلقي أي بلاغات على الخط الساخن 121 على مدار الساعة وتطبيق «طوارئ الكهرباء» الجديد، وكذلك المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء الموحدة على الرابط:

https://eservices.eehc.gov.eg/