توقيع عقد مشروع الدفع المسبق لتذكرة ركوب أتوبيسات النقل العام بالقاهرة

شهد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، التوقيع على عقد اتفاق مشترك بشأن تنفيذ مشروع الدفع المسبق لتذكرة ركوب أتوبيسات هيئة النقل العام في القاهرة لـ1800 أتوبيس من أسطول هيئة النقل العام بالعاصمة، في إطار ميكنة وحوكمة نظم التذاكر والاشتراكات، في مقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمي وتطبيق نظم الرقابة والحوكمة على كل المعاملات والخدمات، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، وسعياً نحو تطبيق أنظمة وبرامج النقل الحديثة بوسائل النقل المختلفة.

تطوير النقل العام

وأكد وزير التنمية المحلية أنّ الوزارة تنفذ خطة لتطوير هيئة النقل العام بالقاهرة على عدد من المحاور، من بينها تحويل الأتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء بدلاً من السولار؛ لتحويل أسطول النقل العام ليكون صديقاً للبيئة، إضافة إلى شراء أتوبيسات جديدة وإنشاء البينة الأساسية لمحطات الغاز الطبيعي، وشواحن الكهرباء لـ70 أتوبيس كهرباء جديد، وتحصيل تذاكر الركوب إلكترونيًا، ما يعمل على تقديم خدمات أفضل وبطريقة ميسرة وسهلة للجمهور.

تعريفة الركوب

وأشاد وزير التنمية المحلية بمستوى التعاون والتنسيق القائم مع وزارة الإنتاج الحربي في العديد من مجالات وملفات عمل وزارة التنمية المحلية في المحافظات، وعلى رأسها منظومة المخلفات البلدية الصلبة، وتنفيذ مشروعات البنية التحتية في المحافظات وكذا تأثيث وتجهيز مجمعات الخدمات الحكومية في قرى حياة كريمة، وغيرها من الملفات التي تهم المواطنين.

التحول الرقمي

ومن جانبه أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن هذا البرتوكول يأتى فى إطار حرص محافظة القاهرة على ملاحقة التطور السريع في نظام الخدمات المميكنة والتحول الرقمي، مشيرا إلى أنّ البرتوكول يشمل تركيب وتشغيل نظام دفع وتحصيل إلكتروني في 1800 أتوبيس مقسمة على مراحل مع عمل حزمة برامج وتشغليها لاستبدال التذاكر الورقية؛ لتكون مميكنة إلكترونيًا تماشيًا مع التطور والخطط المستقبلية لهيئة النقل العام إلى جانب تصميم وتنفيذ Mobile Application «تطبيق للهواتف الذكية» لخدمة الجمهور ليتيح لهم معرفة خطوط هيئة النقل العام ومواعيد الأتوبيسات، وتصميم صفحة ويب باسم هيئة النقل العام لتقديم خدمة أفضل للجمهور ونشر العروض الخاصة برحلات هيئة النقل العام مع إمكانات أخرى.