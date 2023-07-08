محافظ القاهرة يتفقد التشغيل التجريبي لكوبري طه حسين: يحقق السيولة المرورية

تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بدء التشغيل التجريبي لكوبري طه حسين، الذي يربط بين محور ياسر رزق، ومناطق المقطم والمعادي ومحور الحضارات، وصولًا إلى وسط المدينة وكورنيش النيل، والطريق الدائري.

وأكد المحافظ أن الكوبرى يُعد أحد المشروعات الكبرى التي نفذتها الدولة في إطار خلق محاور وطرق جديدة لتسهيل الحركة المرورية داخل القاهرة.

سيولة مرورية

وأضاف محافظ القاهرة، أن الكوبري سيحقق سيولة مرورية كبيرة في القاهرة الكبرى، نظرًا لقيامه بربط العديد من الطرق والمحاور الرئيسية ويخفف الضغط والكثافة المرورية عليها مثل الطريق الدائري والأوتوستراد، فضلًا عن تيسير نقل الحركة المرورية من وإلى مناطق وسط المدينة وكورنيش النيل.

ويبلغ طول الكوبري، الذي يعد المرحلة الثالثة من محور ياسر رزق 1,6 كم بارتفاع 50 مترا عن سطح الأرض، ويمثل حلقة وصل لربط محور ياسر رزق مع محور الحضارات، وصولًا إلى كورنيش النيل، بما يسهل من عملية نقل الحركة المرورية من مناطق شرق القاهرة إلى جنوبها.

محور ياسر رزق

ومحور ياسر رزق يبلغ طوله 10,6 كم، ويربط بين محور صلاح سالم والأوتوستراد ومحوري سميرة موسى وحسب الله الكفراوي، وضم في مرحلته الأولى محورا بطول 2 كم من منزل المقطم بعرض 5 حارات مرورية لكل اتجاه بداية من محور صلاح سالم والأوتوستراد حتى ميدان الشرطة العسكرية وتقاطعه من شارع 9، وضمت المرحلة الثانية من محور ياسر رزق طريقا بطول 7 كم بعرض 5 حارات مرورية لكل اتجاه بداية من الشرطة العسكرية حتى تقاطعه مع محوري سميرة موسى، وحسب الله الكفراوي.