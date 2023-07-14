مصرع طالب سقط من الطابق الرابع أثناء تغييره لمبة بشرفة منزله في أكتوبر

لقي طالب مصرعه بعدما سقط من الطابق الرابع بسبب اختلال توازنه أثناء قيامه بتغيير إحدى لمبات الشرفة، وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ الواقعة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من العقيد عمرو حجازي، مفتش مباحث أكتوبر، يفيد بتلقيه بلاغًا من مستشفى الزهور، بوصول طالب جثة هامدة، إثر سقوطه من علو، وعلى الفور كلف اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، المقدم أحمد السوريكي، رئيس مباحث أكتوبر، بالتوجه سريعًا إلى مكان الواقعة.

سقط بعد اختلال توازنه

وبالانتقال والفحص، جرى التقابل مع 3 طلاب، يقيمون مع الطالب بكلية الهندسة، 23 سنة، «ضحية الحادث»، والذين أفادوا أن المتوفى أثناء تغييره إحدى اللمبات، وهو معتلي طاولة، كانت متواجدة بالشرفة، اختل توازنه وسقط من الطابق الرابع جثة هامدة في الحال، وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.