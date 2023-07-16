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بدء الحجز والتقديم لمشروع لؤلؤة بدر غدا.. متى موعد إعلان أسماء المستبعدين؟

كتب:

محمد سامي الكميلي
01:36 م | الأحد 16 يوليو 2023
المهندس وليد البارودي

المهندس وليد البارودي

أعلن المهندس وليد البارودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، عن بدء الحجز وتقديم الطلبات لمشروع لؤلؤة بدر، غدا الاثنين، حتى 26 يوليو الجاري، على أن تجرى القرعة العلنية للتخصيص في 6 سبتمبر المقبل، بمقر نادي العلميين في مدينة نصر.

موعد تقديم الطلبات لمشروع لؤلؤة أكتوبر

وأوضح البارودي أن الحجز وتقديم الطلبات لمشروع لؤلؤة أكتوبر سيكون خلال الفترة بين 31 يوليو و10 أغسطس المقبل، على أن تجرى القرعة العلنية للتخصيص في 11 سبتمبر المقبل، بمقر نادي العلميين.

موعد الحجز لمشروع لؤلؤة العاشر من رمضان

وأشار رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان في بيان صحفي، إلى أن الحجز وتقديم الطلبات لمشروع لؤلؤة العاشر من رمضان سيبكون خلال الفترة من 14 إلى 24 أغسطس المقبل، بينما تجرى القرعة العلنية للتخصيص في 14 سبتمبر المقبل، بمقر نادي العلميين، وأضاف أن الإعلان عن أسماء المستبعدين من كل المشروعات المطروحة سيكون في 29 أغسطس المقبل.

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