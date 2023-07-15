وزير الإسكان: 685 مليون جنيه تكلفة مشروعات الطرق في البحر الأحمر

استهل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، جولتهما التفقدية لعدد من المشروعات بالمحافظة، بتفقد مشروع تطوير طريق المطار بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، والذي يتولى تنفيذه الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان، بالتنسيق مع المحافظة، ويرافقهما مسئولو الوزارة والمحافظة.

ويضم الوفد المرافق لوزير الإسكان، كلاً من، الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور محمد حسن، رئيس جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، واللواء عاصم شكر، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

تفاصيل مشروع تطوير طريق المطار

وأوضح وزير الإسكان، أنَّ مشروع تطوير طريق المطار، يتضمن تجميل الجزر (1 - 2 - 3)، بطول 1.5 كيلومتر، وتطوير الجزيرة الوسطى للطريق من ميدان المحمدي حتى ميدان سينزو، موضحاً أنَّ مشروعات الطرق التي تمّ ويجرى تنفيذها بمحافظة البحر الأحمر، من خلال وزارة الإسكان، ممثلة في الجهاز المركزي للتعمير، وبالتنسيق مع المحافظة، بلغت أطوالها نحو 382 كيلومترًا، بتكلفة 685 مليون جنيه، بخلاف المشروعات التي ينفذها الجهاز بتمويل من المحافظة.

الجزار: 1.9 مليار جنيه استثمارات «الإسكان» بمشروعات البحر الأحمر

وأشار وزير الإسكان إلى أنَّ إجمالي استثمارات وزارة الإسكان بالمشروعات التي تمّ ويجرى تنفيذها، من خلال الجهاز المركزي للتعمير بمحافظة البحر الأحمر، بلغت نحو 1.9 مليار جنيه، فبجانب مشروعات الطرق، تم وجارٍ تنفيذ 1542 وحدة إسكان بدوى، بتكلفة 479 مليون جنيه، ومحطتي تحلية مياه البحر «حلايب – أبورماد» بطاقة 4.5 ألف متر مكعب/يوم لكل محطة، بتكلفة 721 مليون جنيه.