«البحوث الفلكية» يشكف موعد أول محرم 2023.. تعرف عليه

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، موعد أول محرم 2023، وفقًا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد.

وقال «القاضي»، إنّه وفقا لكل الحسابات الفلكية التي يقوم بها أساتذة المعهد في قسم أبحاث الشمس، فإنّ هلال شهر المحرم يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 8:33 مساء، بحسب التوقبت المحلي لمدينة القاهرة يوم الاثنين الموافق 29 من ذي الحجة 144هجريًا.

الأربعاء المقبل أول محرم 2023

وأوضح رئيس القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي، أنّ غرة شهر أول محرم 2023 فلكيًا سيكون يوم الأربعاء 19 يوليو 2023، وأن يوم الثلاثاء الموافق 18 يوليو 2023، هو المتمم لشهر ذي الحجة 1444هـ، حيث يلاحظ وجود فترة زمنية لمكث الهلال فوق الأفق، بعد غروب الشمس يوم الرؤية.

أول محرم 2023

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، وفقًا لتقرير صادر عن المعهد، أنّ الهلال الجديد لأول محرم 2023، لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الرؤية في مدينة القاهرة، وفي الغالبية العظمى من العواصم والمدن العربية والإسلامية.

وتابع القاضي بأنّ المواعيد التي يعلنها المعهد تكون وفقاً للدراسات والحسابات التي بجريها أساتذة المعهد، موضحًا المعهد يمتلك أكثر من موقع لرصد ورؤية أهلة الشهور العربية.