«التعليم العالي»: تسجيل 27 ألف طالب لأداء اختبارات القدرات على موقع التنسيق

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمُشرف على أعمال مكتب التنسيق، تقديم 27 ألف طالب وطالبة لإجراء اختبارات القدرات، على موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي الجديد 2023- 2024، اليوم الأحد، مشيرا إلى أن الموقع مُستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات حتى يوم الخميس، 27 يوليو، على مدار 24 ساعة.

من جهته، قال الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، إن اختبارات القدرات تسير بشكل مُنتظم في جميع الجامعات، بمتابعة من رؤساء الجامعات، وإشراف مُباشر من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

كليات يشترط اجتياز اختبار قدرات للالتحاق بها

وقال عبد الغفار إن «الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، هي كليات الفنون الجميلة (فنون - عمارة)، وكليات الفنون التطبيقية بجامعات حلوان ودمياط وبنها وبني سويف، وكلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، وكلية التربية الفنية بجامعة حلوان، وكلية التربية الفنية بجامعة المنيا، وكليات التربية الرياضية، وكليات التربية النوعية، وشعبة المسرح التربوي في كلية التربية النوعية بجامعة المنصورة، والتربية الفنية بكليتي التربية في جامعة قناة السويس، وكلية التربية بجامعة السويس، وشعبة التربية الموسيقية في كلية التربية بجامعة قناة السويس».

تكثيف العمل لتنظيم اختبارات القدرات للطلاب

وشدد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على ضرورة التيسير على الطلاب في الالتحاق بالجامعات، للعام الجامعي الجديد 2023-2024، وتكثيف العمل خلال الفترة المقبلة لتنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات،وفقاً لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأشار عاشور إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل على التيسير على الطلاب، وتعزيز جهود التحول الرقمي، مضيفا أن الوزارة أتاحت الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني.

اختبارات القدرات للطلاب 2023

وأوضح الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن أمانة المجلس الأعلى للجامعات، حدثت دليل الطالب لاختبارات القدرات، الذي تضمن إجراءات وقواعد وطبيعة ومدة الاختبارات، كما أعد فيديو توضيحيا لاختبارات القدرات، مشيرًا إلى استمرار اللجنة العليا في الإشراف والمتابعة لإجراء اختبارات القدرات بالجامعات.