ارتفاع أسعار البترول العالمية للأسبوع الثالث على التوالي

ارتفعت أسعار البترول العالمية لأعلى من 81 دولارا للبرميل، خلال نهاية تداولات الجمعة الماضي، حيث جاء ذلك مع توقعات بارتفاع المعنويات بشأن الطلب الأمريكي مدعومة باضطراب الإمدادات في ليبيا ونيجيريا.

وساهمت بيانات التضخم الإيجابية التي شهدت تباطؤًا كبيرًا في زيادة مشتريات البترول، ما منح النفط أسبوعًا إيجابيًا ثالثًا على التوالي.

تراجعات يليها ارتفاع ومكاسب لأسعار البترول

ووفق «سكاي نيوز»، سجلت العقود الآجلة لخام برنت العالمي وخام غرب تكساس الأميركي، تراجعًا طفيفا في نهاية التعاملات، إلا أنّها اتجهت لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي لأول مرة منذ أبريل الماضي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت العالمي بشكل طفيف ليصل إلى 81.18 دولارا للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي إلى مستوى 76.66 دولارا للبرميل، ويأتي التراجع الطفيف رغم تلقي الأسعار مزيدا من الدعم من تقارير أصدرتها وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» الخميس الماضي، والتي توقعت أن يرتفع الطلب على النفط في النصف الثاني من العام، لا سيما في الصين، رغم الظروف غير المواتية للاقتصاد الكلي.

تخفيضات الإنتاج من السعودية وروسيا

وفي وقت سابق، أعلنت السعودية وروسيا، أكبر مصدري النفط في العالم، هذا الشهر، زيادة تخفيضات الإنتاج النفط المعمول بها منذ نوفمبر من العام الماضي، ما يقدم مزيدا من الدعم لأسعار الخام.