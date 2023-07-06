تراجعات كبيرة في أسعار البترول العالمية.. اعرف السبب

انخفضت أسعار البترول العالمية خلال تعاملات اليوم الخميس، بعدما استوعبت الأسواق أن زيادة أسعار الفائدة الأمريكية ستزيد على الأرجح مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي في ظل شح المعروض من النفط الخام، وفق رويترز.

وخلال التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 66 سنتاً إلى 75.99 دولاراً للبرميل بعدما ارتفعت 0.5% عند التسوية يوم الأربعاء، كما انخفض خام غرب تكساس الأمريكي 57 سنتاً إلى 71.22 دولاراً للبرميل، بعد أن أغلق الأربعاء مرتفعاً 2.9% في تعاملات ما بعد عطلة أمريكية، ليلحق بمكاسب حققها برنت في وقت سابق من الأسبوع.

وتتوقع الأسواق والمحللين رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا مجدداً للسيطرة على التضخم الجامح، بينما تسببت مسوح حديثة أظهرت تباطؤ نشاط المصانع والخدمات في الصين وأوروبا في إذكاء مخاوف من حدوث ركود عالمي.

روسيا والسعودية تعلنان خفض الإنتاج

من جهة أخرى، أعلنت السعودية وروسيا تخفيضات جديدة في إنتاجهما من البترول في أغسطس، وبلغ إجمالي تخفيضات الإنتاج الآن أكثر من خمسة ملايين برميل يومياً، أي ما يعادل 5% من إنتاج النفط العالمي، وهو ما يؤثر أيضا في الأسعار.

وقال وزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، ومسؤولون تنفيذيون من شركات نفط، في مؤتمر في فيينا، إن على الحكومات تحويل انتباهها من العرض إلى الطلب.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الخميس، إن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير بالولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي، حيث أن مخزونات النفط الخام انخفضت 1.5 مليون برميل إلى 452.2 مليون برميل في الأسبوع الماضي. وكان محللون توقعوا انخفاضها مليون برميل في استطلاع أجرته رويترز.