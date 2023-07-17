هل الكارت الموحد بديلا عن بطاقة التموين؟.. اعرف الإجابة

تطبق منظومة الكارت الموحد قريبا في نطاق محافظة بورسعيد، التي تدرسها حاليا الهيئة القومية للبريد، مع أكثر من وزارة حكومية، منها وزارة التموين، لتقديم خدمات البطاقة من خلال الكارت، فضلا عن خدمات البريد والتأمين الصحي، اللذين سيشملهما الكارت أيضا.

هل يكون الكارت الموحد بديلا عن بطاقة التموين؟

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في نص بيان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن الكارت الموحد لن يلغي البطاقات التموينية ولن يوقفها، مؤكدة استمرار وانتظام العمل بالبطاقات التموينية، في صرف الخبز المدعم والسلع التموينية المقررة للأسرة المستفيدة من الدعم.

صرف الخبز والسلع التموينية

ونوهت وزارة التموين، بأن الكارت الموحد بعد تطبيقه في محافظة بورسعيد كبداية لتطبيق المنظومة الجديدة، سيكون متاحا من خلاله صرف الخبز المدعم والسلع التموينية، إلى جانب سريان البطاقات التموينية، لكي يستطيع المواطن صرف مقرراته من الدعم بأي منهما (الكارت أو البطاقة).

فيما تستعد الهيئة القومية للبريد، لطباعة ما يقرب من نصف مليون كارت موحد، لتوزيعها على المواطنين بمحافظة بورسعيد، بالنسبة لمن يرغب في توحيد الخدمات الحكومية المقدمة له، من خلال كارت واحد، التي يأتي من بينها خدمات صرف الدعم التموينية والبريد والتأمين الصحي، كبداية لدمج الخدمات الحكومية.