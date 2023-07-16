3 ترشيحات للفيلم التونسي «جزيرة الغفران» في جوائز «سبتيموس» الدولية

حصل الفيلم الروائي «جزيرة الغفران»، للمخرج التونسي رضا الباهي، على 3 ترشيحات، ضمن جوائز مسابقة سبتيموس الدولية المرموقة، والمقرر أن يُقام حفل تسليمها يومي 25 و26 سبتمبر المقبل في العاصمة الهولندية أمستردام، على المسرح الملكي الدولي.

ورُشح الفيلم لنيل 3 جوائز، هي أفضل فيلم إفريقي، وأفضل ممثل للطفل كميل كانيارد، وأفضل ممثلة لكاتيا جريكو.

وجوائز «سبتيموس» هو احتفال دولي مرموق لتوزيع الجوائز على الأعمال الدولية التي تحتفي بالإبداع، ويضم المشاركون في حفل جوائز سبتيموس مشاركين سبق وقد حصلوا على جوائز البافتا والأوسكار والإيميى، وتمنح جوائز سبتيموس الثلاثي رضا الباهي وكميل كانيارد وكاتيا جريكو فرصة الظهور في برنامج التلفزيون الهولندي يوم 25 سبتمبر.

مخرج فيلم «جزيرة الغفران» يتحدث عن كواليس ترشحه

وتعقيبًا على ترشح فيلم جزيرة الغفران للجوائز الدولية، قال رضا الباهي مخرج الفيلم: «أتشرف حقًا بأن فيلمنا جزيرة الغفران قد تلقى ثلاث ترشيحات من جوائز سبتيموس المرموقة، وباعتباري مخرج الفيلم ومؤلفه ومنتجه، أشعر بأنني قد حصلت امتياز ما لأنني نلت فرصة العمل مع الممثلة الموهوبة للغاية كاتيا جريكو والممثل الصاعد كميل كانيارد».

ترشيح الفيلم لجائزة الهرم الذهبي

وسبق ورُشح الفيلم لنيل جائزة الهرم الذهبي في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما شارك في مهرجان واشنطن دي سي السينمائي، وأيام القاهرة السينمائية بسينما «زاوية»، ومهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط، ومهرجان القدس للفيلم العربي. تدور أحداث الفيلم في مدينة جربة بتونس تلك المدينة الساحلية الساحرة التي يعيش فيها العديد من الأعراق والديانات، حيث يعود أندريا، الكاتب البارع الذي يبلغ من العمر 60 عاماً إلى الجزيرة؛ موطنه الأصلي، لينفذ آخر أمنيات والدته روزا، وهناك تستيقظ بداخله ذكرياته القديمة، لتدفعه إلى ماضٍ مؤلم.

و«جزيرة الغفران» من تأليف وإخراج رضا الباهي، ويشارك في بطولته الطفل كميل كانيارد، وعلي بنور، ومحمد علي بن جمعة، وباولا فيني، وكاتيا جريكو وباديس الباهي، والنجمة الإيطالية كلوديا كاردينالي.