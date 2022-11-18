مخرج «جزيرة الغفران» : الفيلم يدعو إلى التسامح.. وأفكر فيه منذ عام 1972

انطلقت، منذ قليل، الندوة الصحفية للفيلم التونسي المشارك في المسابقة الرسمية «جزيرة الغفران» الآن بالمسرح المكشوف بدار الأوبرا.

رضا الباهي: الفيلم يدعو إلى التسامح

وقال مخرج الفيلم رضا الباهي خلال الندوة، الفيلم يدعو إلى التسامح، وبدأت فكرته لديه عام 1972، وبدأ العمل عليها بالتدريج، حتى وصل إلى العمل.

وعبر عن سعادته الشديدة بمشاركة الفيلم ضمن مهرجان القاهرة السينمائي، مؤكدا أنه مهرجان عالمي وشرف له المشاركة به.

تفاصيل فيلم «جزيرة الغفران»

ويعرض فيلم «جزيرة الغفران» المشارك في المسابقة الدولية، ضمن فعاليات الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك لأول مرة عالميًا، من إنتاج تونس، لبنان، الولايات المتحدة الأمريكية، وتدور أحداثه حول أندريا الذي يتحتم عليه مواجهة مشاكله حتى يحل السلام على روحه الغاضبة ليصبح قادرا على مسامحة نفسه وأولئك الذين آذوه، ولكي يتمكن من تحقيق أمنية والدته الراحلة. وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44 حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.