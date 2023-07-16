متحف جاير أندرسون في السيدة زينب يحتفل بذكرى افتتاحه الـ80 بمعرض أثري

ينظم معرض جاير أندرسون في القاهرة، معرضا أثريا أرشيفيا مؤقتا، تحت عنوان «في ضيافة أندرسون»، وذلك بمناسبة الاحتفال بمرور 80 عام على افتتاحه، والذي يوافق 17 يوليو من كل عام.

وقالت وزارة السياحة والآثار، في بيان، اليوم، إنه من المقرر أن يتم افتتاح المعرض غداً الاثنين، على أن تستمر فعالياته حتى يوم الخميس 27 من الشهر الجاري.

مقتنيات شخصية لـ جاير أندرسون

وأوضحت مرفت عزت، مدير عام متحف جاير إندرسون، أن المعرض يضم مجموعة من المقتنيات الشخصية الخاصة ب جاير أندرسون، منها أدوات الجراحة، وأدوات الكتابة الخاصة به، ومجموعة من الصور الشخصية له ولعائلته، إضافة إلى مجموعة من الوثائق التي تربط بين أندرسون ومنزل الكريتلية، منها المكاتبات بينه وبين الحكومة المصرية للحصول على المنزل، واقتراحاته لتحويل المنزل إلى متحف، ووثيقة حصول جاير أندرسون على لقب لواء شرف.

وأضافت أن المتحف ينظم عدد من الورش التعليمية، والفنية منها ورشتي لإعادة التدوير والطباعة على النسيج.

معلومات عن متحف جاير أندرسون

ويقع متحف جاير أندرسون «بيت الكريتلية» بميدان‎ ‎أحمد بن طولون‎ ‎في حي السيدة زينب‎، ويتكون من منزلين يرجع تاريخ إنشائهما للعصر العثماني، وينتسب المنزل الأول لصاحبه المعلم عبد القادر ‏الحداد والذي أنشأه عام 1631، أما المنزل الثاني فقد أنشأه الحاج محمد بن سالم بن جلمام ‏الجزار عام 1540، وهما مثال للمنازل المصرية خلال العصور الإسلامية ويجمع المنزلين عناصر العمارة في العصرين المملوكي والعثماني، واشتهر ‏كلاهما باسم «بيت الكريتلية»، نسبة إلى آخر أسرة أقامت بهما والتي كانت أحد الأسرات الوافدة من ‏جزيرة كريت. ‏