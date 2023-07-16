محافظ كفر الشيخ يسلم 16 دراجة هوائية لأبناء الشهداء وذوي الهمم

سلم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، 16 دراجة هوائية لأبناء الشهداء وأطفال من ذوي الهمم، تشجيعاً لهم على ممارسة الرياضة، وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، والدكتور عزت محروس، وكيل مديرية الشباب والرياضة في كفر الشيخ.

سباق للأطفال أمام المحافظ

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن ممارسة الرياضة أمر هام للشباب، والنشء علي نطاق ربوع المحافظة، لافتاً أن تشجيع الأطفال والشباب على رياضة الدرجات أمر جيد للغاية ويعود عليهم بالنفع صحيا وبدنيا، علاوة على أن مراكز الشباب بالمحافظة توفر الكثير من الأنشطة الرياضية المتنوعة للشباب بالمجان، بينما جرى تنفيذ سباق دراجات بينهم بشكل محدود داخل ديوان المحافظة.

دور فاعل لمراكز الشباب في كفر الشيخ

وأضاف «نور الدين»، أن مراكز الشباب تقوم بدور فاعل في تنمية مهارات الشباب والنشء في مختلف الرياضات، موضحا أن الرياضة تساهم في بناء الشعوب وتخلق جيلا قادرا على المنافسة نافعين لأنفسهم ولوطنهم.