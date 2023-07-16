تفاصيل وفاة أستاذ بجامعة المنصورة أثناء تأدية عمله.. هبوط حاد

دقت عقارب الساعة إلى تمام العاشرة صباحا، إذ لملم الدكتور جمال سلطان، أستاذ متفرغ في قسم هندسة القوى الميكانيكية بكلية الهندسة جامعة المنصورة، أشيائه وحضر إلى الجامعة استعدادا لإلقاء محاضرة للطلاب داخل القاعة الكبرى.

شعر الدكتور الجامعي بحالة إعياء ودوار وسقط أرضا حتى أسنده العمال وطالب منهم نلقه إلى مكتبه حتى يرتاح قليلا، على حسب مصدر مسؤول داخل جامعة المنصورة لـ«الوطن».

تفاصيل وفاة دكتور جامعي أثناء تأدية عمله بالمنصورة

وضع الدكتور جمال سلطان، البالغ من العمر 66 عاما، رأسه على مكتبه وظن الجميع بأنه في غفوة نوم لتمر عدة دقائق، ويلاحظ الجميع والطلاب أن الدكتور تأخر عن المحاضرة وذهبوا إلى مكتبه للاطمئنان عليه في محاولة لإيقاظه لكنه لم يستجب، لتتولى إدارة الكلية بطلب الإسعاف ومن ثم إبلاغ إدارة جامعة المنصورة، وجرى نقله إلى مستشفى الطوارئ الجامعي ليلفظ أنفاسه الأخيرة بسبب أزمة قلبية أودت بحياته.

وأعرب الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة عن تعازيه لأسرة الجامعة وأسرة الدكتور الجامعي داعيا الله عزوجل أن يرحمه ويتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما نعت كلية الهندسة من خلال صفحتها الرسمية «فجعتنا أنباء وفاته أثناء تأدية عمله لقد فقدت الكلية أستاذا عزيزا جليلا على قلوبنا وكان قدوة حسنة للجميع وقد عرف بأخلاقه العالية نسأل الله أن يسكنه فسيح جناته دون سابقة عذاب وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة».

نقل الجثمان إلى مثواه الأخير في المحلة

ويتم نقل جثمان الدكتور جمال سلطان إلى مسقط رأسه في مدينة المحلة التابعة لمحافظة الغربية، ودفنه في مقابر الأسرة، وإقامة العزاء والجنازة بحضور رئيس جامعة المنصورة.

يذكر أن الدكتور جمال سلطان، من مدينة المحلة محافظة الغربية، وتخصص في مجال القوى الميكانيكية في كلية الهندسة جامعة المنصورة، وعين معيدا بها وحصل على الماجستير والدكتوراه حتى أصبح أستاذا في القسم، وقدم أكثر من 12 بحثا علميا عن التخصص حتى أصبح أستاذا متفرغا في ذات القسم بكلية الهندسة جامعة المنصورة.