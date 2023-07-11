رئيس جامعة أسوان يشهد احتفال طلاب كلية الهندسة بمشروعات التخرج

أقيم في جامعة أسوان حفل لتكريم طلاب كلية الهندسة عن مشاريع تخرجهم المتعلقة بقضايا المجتمع والبيئة المحيطة وسوق العمل، بحضور الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والمهندسة فاطمة إبراهيم سكرتير عام المحافظ نيابة عن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتور سيد عبدالحميد عميد كلية الهندسة ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب.

وأكد الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، خلال الحفل، أن الجامعة تعمل على تخريج الكوادر الهندسية والفنية وتوفيرها لسوق العمل، وتشجيع الابتكار والإبداع في مختلف المجالات البحثية والعملية، والعمل على إيجاد حلول لقضايا المجتمع والبيئة المحيطة، وربط الكليات العملية والبحثية بالبيئة المحيطة لتنفيذ مشروعات تخدم الهيئات وتساعد على التطوير في مختلف المجالات البحثية، وربطها بمجالات البيئة والطاقة والبرمجيات والذكاء الاصطناعي.

مشروعات التخرج تمنح الطلاب قدرة على استخدام التكنولوجيا

من جانبه، أشار الدكتور لؤي سعد الدين نصرت إلى أن مشروعات التخرج في كلية الهندسة تأتي نتيجة سنوات الدراسة وتهدف إلى تنمية قدرات الطلاب وتصميم مشروعات في مجالات مختلفة وتطبيقاتها في الحياة العملية، وتمنح الخريجين القدرة على استخدام التكنولوجيا الحديثة.

لوحة تضمنت مشروعات التخرج وتنفيذها

وتضمن الحفل مناقشة المشروعات الخاصة بالطلاب في حضور المشرفين، وتحديد أهدافها وقابليتها للتطبيق في الحياة العملية، وذلك من خلال لوحة توضح اسم المشروع وملحق صغير يتضمن خطوات تنفيذها.

وأشار الدكتور سيد عبدالحميد عميد كلية الهندسة إلى أهمية مشروعات التخرج في تنمية مهارات الطلاب وتوفيرهم لسوق العمل، وتوفير حلول لقضايا المجتمع والبيئة المحيطة.