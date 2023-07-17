«تنسيق الجامعات»: 35 ألف طالب سجلوا في اختبارات القدرات

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية الخدمات التي يقدمها مكتب التنسيق، للتيسير على الطلاب، مشيرا إلى ضرورة تكثيف العمل خلال الفترة المقبلة، لتنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، الراغبين في الالتحاق بالكليات، التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وفقا لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

أشار «عاشور»، إلى أن الوزارة تعمل على التيسير على الطلاب، وتعزيز جهود التحول الرقمي الذي تقوم به جميع أجهزة الدولة، في جميع المجالات والخدمات، مشيرا إلى أن الوزارة أتاحت الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيا، عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني.

«عطا»: لم نرصد أي مشكلات.. والعمل بالموقع يجري بصورة طبيعية

قال الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، إن أمانة المجلس حدثت دليل الطالب لاختبارات القدرات، ويتضمن إجراءات وقواعد وطبيعة ومدة تلك الاختبارات، كما أعد المجلس، فيديو توضيحي لاختبارات القدرات، مشيرا إلى طباعة مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بأمانة المجلس، الاختبارات وتوزيعها على عمداء الكليات المشاركة، وكذلك التنسيق مع الجامعات بشأن إجراءات الاختبارات.

وقال السيد عطا، المشرف على مكتب التنسيق، إن عدد المتقدمين من طلاب الثانوية العامة المصرية لاختبارات القدرات، بلغ حتى الآن 35 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني.

وأكد أن الموقع مستمر فى استقبال رغبات الطلاب، لإجراء اختبارات القدرات حتى يوم الخميس الموافق 27 يوليو الجاري، مشيرا إلى أن الموقع الإلكتروني يعمل على مدار الـ24 ساعة، خلال مرحلة التسجيل لاختبارات القدرات 2023.

وأضاف لـ«الوطن»، أن موقع التنسيق يعمل وفق ضوابط وقواعد أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى. ولفت إلى أن غرفة العمليات المركزية الخاصة بمتابعة ملف تنسيق الجامعات 2023 لم ترصد أى مشكلات حتى الآن بشأن التسجيل لاختبارات القدرات منذ فتح باب التقدم لها، وأن العمل بالموقع يجرى بصورة متسارعة دون رصد أى مشكلات، مبيناً أنَّ المجلس لم يتخذ قراراً بمد موعد اختبارات القدرات عن المواعيد المعلن عنها، وأنَّها ستنتهى يوم 27 يوليو.

«عبدالغفار»: الاختبارات تحت إشراف نواب رؤساء الجامعات

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمى للوزارة، بأن اختبارات القدرات بكافة الجامعات تسير بشكل مُنتظم بمتابعة من رؤساء الجامعات وإشراف مُباشر من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، وبحضور قيادات الكليات من العمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس. وأوضح أن الكليات التى يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات كشرط للالتحاق بها للعام الجامعى

ويعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة وزير التعليم العاليب، اجتماعه الدوري يوم 29 يوليو الجارى، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعليم الجامعى، أبرزها متابعة أعمال تنسيق الجامعات 2023، والاستعدادات النهائية للقبول ومتابعة تقرير اللجنة العليا للتنسيق بشأن اختبارات القدرات، ومواعيد المراحل المختلفة والأعداد المخصصة للكليات، وفقاً لمصادر بالمجلس ووزارة التعليم العالى.