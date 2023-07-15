الكليات التي لا تخضع للتوزيع الجغرافي في تنسيق الجامعات.. تعرف عليها

أعلن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الكليات التي لا تخضع للتوزيع الجغرافي وهي كليات الهندسة الإلكترونية جامعة المنوفية وهندسة البترول جامعة السويس وهندسة الطاقة بأسوان، مناظرة لباقي كليات الهندسة بالجامعات المصرية الأخرى للطلاب المستجدين فقط، والمرشحين للفرقة الإعدادية، ويتم التحويل منها إلى باقي كليات الهندسة الأخرى والعكس وفقا لقواعد التحويل المناظر لتقليل الاغتراب.

الكليات التي لا تخضع للتوزيع الجغرافي

وأوضح المجلس وفقاً لتقرير صادر عنه، أن كلية التخطيط العمراني جامعة القاهرة تقع ضمن الكليات التي لا تخضع للتوزيع الجغرافي، لأنها كلية فريدة يتم القبول بها خارج قواعد التوزيع الجغرافي، ويتم التحويل منها إلى باقي الكليات الأخرى بالجامعات الحكومية أو العكس وفقاً لقواعد التحويل المناظر .

انتظام اختبارات القدرات

وكشف السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي، عن أن أعمال التسجيل لاختبارات القدرات 2023 للكليات التي يشترط الالتحاق بها اجتياز عدد من الامتحانات تمر بصورة إيجابية دون رصد أي مشكلات حتى الآن، وأن غرفة العمليات المركزية لم ترصد أي مشكلات حتى الآن.