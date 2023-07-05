إضافة المواليد على بطاقة التموين.. المكاتب تستقبل الأسر الأولى بالرعاية

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار فتح مكاتب التموين لاستقبال طلبات المواطنين من أجل إضافة المواليد على بطاقة التموين، وذلك للأسر التي حددها القرار الوزاري رقم 51 للدكتور علي المصيلحي وزير التموين.

أسر متاح لها إضافة المواليد على بطاقة التموين

ووفقا لقرار وزير التموين فإن الأسر التي لها حق تقديم طلب إضافة المواليد على بطاقة التموين لمكتب التموين التابع لها في الحيز السكني هم الأسر التالية:

** أصحاب معاش تكافل وكرامة.

** أصحاب بطاقة الخدمات المتكاملة.

** أصحاب معاش الضمان الاجتماعي.

** أبناء الأسر البديلة.

** زوجات الشهداء.

شرط وحيد لإضافة المواليد

وتشترط وزارة التموين لقبول طلب إضافة المواليد أن تكون بطاقة الأسرة تقل عن عدد 4 أفراد، من أجل ضم الأبناء ليصل عدد بطاقة 4 أفراد فقط هو الحد الأقصى لعدد أفراد البطاقة، لتحصل البطاقة على دعم بقيمة 200 جنيه سلع تموينية شهريا، وعدد 20 رغيفا يوميا بواقع 5 أرغفة حصة كل فرد من دعم الخبز البلدي.

ونوهت وزارة التموين، على مدار عدة بيانات سابقة لها، عدم توافر أو اتاحة خدمة إضافة المواليد إلكترونيا سواء على موقع دعم مصر أو من خلال بوابة مصر الرقمية، مشددة على أن تقديم طلبات إضافة المواليد تقدم فقط لموظفي مكاتب التموين.