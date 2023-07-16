أسباب صعوبة التنفس في الأجواء الحارة.. خبير أرصاد يوضح

تحدث الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، حول صعوبة التنفس في الأجواء الحارة، قائلًا إن الأمر يعود إلى عدم حركة الهواء بشكل طبيعي، إذ إن هناك حركة رأسية للهواء تكون لأسفل ولأعلى، ويصعد الهواء من على طبقات الأرض لأعلى، بكل ما به من شوائب عالقة وأتربة وأدخنة وأبخرة، وينزل مكانه الهواء الساقط من الطبقات العليا، الذي يكون أكثر نقاء وأقل رطوبة.

وأضاف «القياتي» لـ«الوطن»، أن سبب عدم حركة الهواء، هو وجود مرتفع جوي يمنع الحركة الرأسية، بالتالي يظل الهواء الساخن الموجود في الطبقات القريبة على سطح الأرض والعالق به الأتربة والشوائب موجود، ما يؤدي لصعوبة التنفس وشعور الكثيرين بصعوبة الجو، خاصة أصحاب أمراض الجهاز التنفسي والحساسية الصدرية.

أسباب استمرار ارتفاع درجات الحرارة

كما أكد خبير الأرصاد، أن استمرار درجات الحرارة المرتفعة يعود إلى سيطرة منخفض الهند الموسمي على الكتل الهوائية على سطح الأرض، الذي يجلب معه كتلا هوائية جنوبية حارة مع نسب رطوبة مرتفعة، تعطي درجات حرارة محسوسة أعلى من المقاسة بـ3 درجات، مع تواجد مرتفع جوي في الطبقات العليا للهواء، يمنع الحركة الرأسية للهواء.

كما أوضح أنه خلال فصل الصيف، فالشعاع الساقط من الشمس يكون أقرب للعمودي، وبالتالي كمية الطاقة الحرارية تكون أكبر، ما يسبب تسخين الهواء المحبوس في طبقات قريبة من سطح الأرض، كل هذه العوامل تتسبب في استمرار ارتفاع الجرارة هذه الأيام وصعوبة التنفس.

علاقة سرعة الرياح بالشعور بالحر

وأردف أن ما يساعد على ارتفاع درجات الحرارة، هو أن سرعة الرياح معتدلة وساكنة في أغلب مناطق الجمهورية، بالتالي يزداد الشعور بالحرارة، ولكن نسب الرطوبة على محافظات جنوب الصعيد هي الأقل على مستوى لجمهورية ما يجعل درجات الحرارة المقاسة أقرب للمحسوسة.