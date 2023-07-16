«الأرصاد»: ارتفاع الحرارة حتى نهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة تصل لـ38 درجة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ ارتفاع درجات الحرارة سيستمر على أغلب أنحاء الجمهورية من اليوم حتى نهاية الأسبوع الجاري، حيث تتأثر بامتداد مرتفع جوي موجود في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير.

امتداد منخفض الهند الموسمي

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني ودينا شرف، «على سطح الأرض، يوجد امتداد لمنخفض الهند الموسمي مصحوبا بكتل هوائية حارة تمر على البحر المتوسط محملة بكميات كبيرة جدا من بخار الماء، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الرطوبة».

ارتفاع درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «العظمى على القاهرة الكبرى من المتوقع أن تكون 38 درجة مئوية، ومتوسط درجات الحرارة على مدار هذا الأسبوع بالقاهرة الكبرى ستكون ما بين 37 إلى 38 درجة مئوية، ودرجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام من 2 درجة لـ3 درجات».

أجواء شديدة الحرارة في معظم المحافظات

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فترة النهار ستشهد زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس، والأجواء شديدة الحرارة رطبة في معظم محافظات الجمهورية، خاصة في القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، والمناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط تعتبر في أقل درجات الحرارة بواقع 32 إلى 33 درجة مئوية، وهذه قيم الحرارة المقاسة في الظل، أما القيم المحسوسة نتيجة ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو تكون أعلى من هذه القيم بدرجتين إلى 3 درجات.