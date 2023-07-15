توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. درجة الحرارة المحسوسة تصل إلى 46

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية التوقعات بشأن حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة بداية من غد الأحد حتى الثلاثاء المقبل الموافق 17 يوليو الجاري، إذ يسود طقس معتدل رطب في الصباح الباكر وخلال ساعات الليل على الأنحاء كافة.

وكشف خبراء الهيئة أن توقعات طقس 72 ساعة تنبئ بطقس شديد الحرارة، رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، فضلا عن تسجيل نشاط للرياح على مناطق السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وتمتد حتى محافظات القاهرة الكبرى.

توقعات طقس 72 ساعة مقبلة

وتوقعت الأرصاد هطول شبورة مائية صباحا تستمر حتى السادسة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة الأحد 16 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 34 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

درجات الحرارة الإثنين 17 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والمحسوسة 46 درجة مئوية.

درجات الحرارة الثلاثاء 18 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.