أكرم القصاص: التكنولوجيا الحديثة ساهمت في تطور الإعلام

قال أكرم القصاص، رئيس تحرير جريدة وموقع اليوم السابع، إن الموبايل حل مكان التليفزيون والإعلام التقليدي، وأن التكنولوجيا الحديثة ساهمت في تطور الإعلام.

وأضاف «القصاص» خلال ندوة بعنوان «تحديات الإعلام المصري» على هامش فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب في نسخته الثامنة عشر، أننا طوال الوقت نسمع عن أزمة الإعلام وعدم رضا المواطن تجاه الإعلام لكن لكل زمان «ترنده» الخاص به.

القصاص: الصحافة التقليدية تراجعت في العالم كله

وتساءل أكرم القصاص هل الصحافة هي انعكاس للمجتمع أم أن الصحافة تؤثر فيه؟، مضيفاً أن الصحافة التقليدية تراجعت في العالم كله وليست في مصر، وأن الخطورة الحقيقية في وجود وسائل إعلام غير خاضعة للمحاسبة ولا تلتزم بمعايير الإعلام.

القصاص: دور الإعلام المصري لم يتراجع

وأشار «القصاص»، إلى أن دور الإعلام المصري لم يتراجع لكن هناك أنماطا مختلفة وجديدة لتقديم الخدمة الإعلامية، لافتاً إلى أن الأزمة ليست في الصحافة لكن في القنوات الفضائية فهناك اختيارات كثيرة في العالم الآن.

تراجع اهتمام الناس بالأخبار

بدوره قال علاء الغطريفي، رئيس التحرير التنفيذي لمؤسسة أونا للصحافة والإعلام، إن اهتمام الناس بالأخبار تراجع بشكل كبير خلال السنوات الماضية، فخلال عام 2018، تراجع اهتمام الناس بالأخبار إلى 63% في مقابل 43% في الوقت الحالي.

وأوضح «الغطريفي»، أن هذا التراجع سببه الحمل الزائد للمعلومات التي يتلقاها الجمهور من الوسائط المختلفة التي تتسبب في الشعور بالقلق والتوتر والعجز، لافتا إلى أن هناك نوعين من مقدمي الخدمات الإعلامية أحدهما أساء لها من خلال تقديم معلومات مضللة ولا تلتزم بمعايير، والنوع الآخر هو الإعلام التقليدي الذي تلكأ في استخدام منصات ووسائط جديدة للإعلام، فالصحافة على سبيل المثال تواجدها خجول على منصة تيك توك.

تراجع اهتمام الناس بالأخبار

وأشار «الغطريفي»، إلى أن هناك تحدٍ يواجه وسائل الإعلام في العالم، وهو البقاء أمام تراجع اهتمام الناس بالأخبار، مضيفا أن من يقوم بتحريك الجمهور هم الأجيال الأصغر سناً، فوسائل الإعلام تعمل من خلال وسيطين هما محركات البحث «السوشيال ميديا»، ومواقع الأخبار المجمعة.

وتابع أن هناك تحديات اقتصادية تؤثر على المحتوى واستدامة المنصات، مشيراً إلى أن هناك احتكارا ثنائيا من السوشيال ميديا ومن محركات البحث للوصول للمواقع الإخبارية.