كلية اللاهوت الأسقفية تبدأ تلقي طلبات الالتحاق للعام الأكاديمي 2023

بدأت كلية اللاهوت الأسقفية في تلقي طلبات الالتحاق بها للعام الأكاديمي 2023-2024 بفروعها الثلاث بالقاهرة والإسكندرية والمنيا حتى 31 من شهر أغسطس القادم، وذلك من خلال ملء استمارات الالتحاق وإرسالها عبر البريد الإلكتروني التابع للكلية.

شروط اللالتحاق بكلية اللاهوت الأسقفية

ووضعت الكلية عدة شروط للالتحاق قبل بداية العام الدراسي، أهمها المعيار الروحي إذ ينبغي على مقدم الطلب، أن يكون قادرًا على إظهار الالتزام الروحي، بالإضافة إلى المعيار الأكاديمي، الذي يتمثل في المهارات اللاهوتية في الكتابة والمناقشة الشفهية من أجل مواصلة الدراسة، وأن يتمتع المتقدم بالمعايير الخدمية مثل مواهب القيادة، والتعليم، والإعداد، والرعاية.

الجدير بالذكر أن كلية اللاهوت الأسقفية تأسست عام 2005، حيث تشمل المنظومة التعليمية للكلية ثلاثة مستويات، يتضمن الأول: كلية اللاهوت المركزية للإقليم، تحت مسمى «القديس أثناسيوس» بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، ويضم المستوى الثاني كليات الأبروشيات، تحت مسمى «القديس كبريانوس للاهوت» بتونس، وكلية «القديس فيرمنتيوس فى جامبيلا» بإثيوبيا، وذلك بالإضافة للمستوى الثالث حيث يشمل مركز المنيا للدراسات اللاهوتية ومعهد جبال النوبة للدراسات الكتابية بالقاهرة.

هدف كلية اللاهوت الأسقفية

ويعتبر هدف كلية اللاهوت، هو تدريب الخدام العلمانيين والمرشحين لأن يكونوا قساوسة من أجل خدمة الكنيسة، بالإضافة لكونها كيان تعليمي للتدريب اللاهوتي، متعدد الجنسيات والمواقع والمستويات، تابع لإقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية /الأنجليكانية، متخذًا الاسم العريق لمدرسة لاهوت الإسكندرية لإحياء التسمية الأصلية للتعليم المسيحي في البطريركية الأولى بإفريقيا.

كانت كلية اللاهوت، قد احتفلت منذ أيام قليلة بحفل تخرج الدفعة الخامسة عشر من طلاب كلية اللاهوت الأسقفية بفرعي القاهرة والإسكندرية والمنيا، حيث حصدوا درجة البكالوريوس، بالإضافة لتخريج دفعة جديدة من طلبة معهد جبال النوبة لإتمامهم دبلومة القيادة الكنسية.